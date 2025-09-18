قاچاقچی پرندگان، که به جای شکار در طبیعت، در فضای مجازی دام گسترده بود به دام افتاد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، محمدحسن دلاوری، رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد گفت: یک شبکه مجازی که برای قاچاق پرندگان وحشی در پیام‌رسان واتساپ فعال بود، توسط مأموران محیط زیست لامرد و مهر و پلیس امنیت عمومی کشف و متلاشی شد.

دلاوری در این خصوص گفت: پس از دریافت سرنخ‌های مردمی و پایش فعال فضای مجازی، یک گروه واتساپی خصوصی که با هدف سازماندهی خرید و فروش غیرقانونی «کبک وحشی» ایجاد شده بود، شناسایی شد.

وی افزود: با هماهنگی مراجع قضایی و همکاری پلیس اطلاعات، هویت اصلی مدیر و گرداننده این شبکه شناسایی و در یک عملیات غافلگیرکننده در شهر لامرد دستگیر و برای تکمیل مراحل قانونی به دادگاه تحویل داده شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان لامرد از مردم خواست در حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور کوشا باشند و هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق سامانه ۱۵۴۰ گزارش دهند.