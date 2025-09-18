شبکه مستند «نقطه دید» را شنبه، سه شنبه و پنجشنبه‌ها ساعت ۲۲ پخش می‌کند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، تحلیل و بررسی تحولات و وقایع سیاسی روز موضوع این مجموعه است.

برنامه «مثبت ورزش» مسابقات دو و میدانی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در توکیو را به طور زنده پخش می‌کند.

پخش این مسابقات در ساعت‌های مختلف تا سی‌ام شهریور از شبکه ورزش سیما ادامه دارد.

مستند «دوبرو» ۲۹ شهریور ساعت ۲۱:۳۰ از شبکه افق پخش می‌شود.

این مستند روایتگر بخشی از زندگی شهید سید محمدحسین نواب در بوسنی و هرزگوین است.

مهلت ثبت‌نام و ارسال اثر به نهمین جشنواره‌ تلویزیونی مستند سی‌ام‌شهریور پایان می‌یابد.

این جشنواره در ۵ بخش مجموعه مستند، فیلم مستند، مستندنگاری، عکس مستند، گزارش مستند تصویری خبری پاییز برگزار خواهد شد.