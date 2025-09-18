دادستان عمومی و انقلاب ایلام با هشدار نسبت به روند رو به افزایش آتش‌سوزی در مراتع و جنگل‌های استان گفت: دستگاه قضایی در برخورد با عاملان و مسببان این حوادث به شدت برخورد خواهد کرد.

خبرگزاری صداوسیما ، مرکز ایلام؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان عمومی و انقلاب ایلام، با بیان نگرانی‌های جدی از روند رو به افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان، اظهار داشت: تا این لحظه گزارش‌های رسمی و مستند درباره منشأ آتش‌سوزی‌ها، اعم از عمدی یا غیرعمدی به دستگاه قضایی واصل نشده است، بی‌تردید کوتاهی در ارائه گزارش‌های دقیق و کارشناسی، مسئولیت قانونی به‌همراه خواهد داشت و متولیان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگو باشند. به گزارش؛ «عبدالوهاب بخشنده» دادستان عمومی و انقلاب ایلام، با بیان نگرانی‌های جدی از روند رو به افزایش آتش‌سوزی در جنگل‌ها و مراتع استان، اظهار داشت: تا این لحظه گزارش‌های رسمی و مستند درباره منشأ آتش‌سوزی‌ها، اعم از عمدی یا غیرعمدی به دستگاه قضایی واصل نشده است، بی‌تردید کوتاهی در ارائه گزارش‌های دقیق و کارشناسی، مسئولیت قانونی به‌همراه خواهد داشت و متولیان باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن پاسخگو باشند.

وی با اشاره به اهمیت منابع طبیعی در معیشت، امنیت و آینده استان، افزود: هر آتش‌سوزی تنها نابودی چند هکتار مرتع نیست، بلکه ضربه‌ای به زیست‌بوم، ذخایر ژنتیکی و سرمایه اجتماعی استان است و دستگاه قضایی در برخورد با عاملان و مسببان این حوادث چه با انگیزه سودجویی و چه از روی غفلت به شدت برخورد خواهد کرد.

دادستان ایلام همچنین از مردم خواست با حضور مسئولانه در کنار طبیعت، نسبت به شناسایی، معرفی و گزارش فوری عاملان آتش‌سوزی‌ها همکاری کنند.