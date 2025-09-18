به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، تورج اصلانی، دبیر بخش فیلم جشنواره بین‌المللی «مهر» گفت: پس از بازبینی ۲۳۶ فیلم توسط هیئت انتخاب، در نهایت ۲۶ فیلم در ۴ بخش، شایسته رقابت با موضوع «مادر» اعلام شد.

وی افزود: بر این اساس در بخش انیمیشن، اثر «دا» ساخته نسیم عینی از لرستان به بخش مسابقه این جشنواره راه یافت.

«نسیم عینی»، تصویرگر و انیمیشن‌ساز لرستانی با تمرکز بر فرهنگ بومی ایران، به‌ویژه لرستان، آثارش تلفیقی از اصالت و نوآوری و تلاش برای بازآفرینی زیبایی‌های فرهنگ محلی در قالب‌هایی قابل فهم و دلنشین برای نسل نو است.