پیش بینی گرد و غبار از فردا در مشهد و شمال خراسان رضوی
گرد و غبار از فردا جمعه، ۲۸ شهریور نواحی شمالی خراسان رضوی را فرا میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما
، مرکز خراسان رضوی، کارشناس اداره کل هواشناسی خراسان رضوی گفت: امکان انتقال گرد و خاک به سایر نقاط خراسان رضوی از جمله مشهد در روزهای ابتدایی هفته آینده پیش بینی میشود.
سارا حکمی اظهار کرد: در این مدت به ویژه در نواحی باد خیز شرق و جنوب شرق خراسان رضوی امکان افزایش سرعت وزش باد، گاهی با خیزش و انتقال گرد و خاک قابل پیشبینی است.
ویبا پیش بینی افزایش یک تا ۲ درجهای دمای هوای خراسان رضوی در روزهای جمعه و شنبه هفته آینده افزود: بر این اساس از روز یکشنبه هفته آینده دمای هوا استان دوباره رو به کاهش میرود و با ایجاد افزایش ابر، شرایط برای وقوع رگبار و باران به ویژه در نیمه شمالی خراسان رضوی فراهم خواهد بود.
وی بیان کرد: در ۲۴ ساعت گذشته فریمان با کمینه دمای ۹ درجه سلسیوس و سبزوار با ۳۴ درجه به ترتیب خنکترین و گرمترین نقاط استان خراسان رضوی بودند، در این مدت مشهد نوسان دمایی بین ۱۴ تا ۲۸ درجهای را ثبت کرد.
حکمی گفت: دمای هوای مشهد برای امروز، در گرمترین ساعات به ۲۶ درجه سلسیوس میرسد و در خنکترین ساعات ۱۴ درجه پیش بینی شده است.