پخش زنده
امروز: -
فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی دستور ویژه رسیدگی و دستگیری عامل تیراندازی منجر به قتل در شهرستان چهاربرج را صادر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛به دنبال وقوع تیراندازی منجر به قتل فردی در شهرستان چهاربرج، از همان لحظات اولیه دستور ویژهای از سوی سردار "رحیم جهانبخش" فرمانده انتظامی استان برای دستگیری عوامل این جنایت صادر شده و پرونده در اختیار تیمی ویژه از ماموران پلیس آگاهی قرار گرفته و کارآگاهان پلیس نیز به سرنخهای مهمی در این خصوص دست پیدا کردهاند.
سردار جهانبخش تاکید کرد: امنیت شهروندان خط قرمز پلیس محسوب میشود و پلیس برابر قانون با افرادی که دست به این چنین اقدامات مجرمانه و هنجارشکنانهای میزنند به شدت برخورد خواهد کرد. /