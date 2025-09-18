به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، استاندار به همراه نماینده مردم شهرستان‌های بویراحمد، دنا و مارگون در مجلس شوراس اسلامی، معاونان خود و جمعی از مدیران کل با هدف برسی طرح‌های عمرانی و کشاورزی به بحش پاتاوه سفر کرد.

یداله رحمانی با حضور در گلزار شهدای بخش پاتاوه ضمن تجدیدمیثاق با آرمان‌های شهدای دفاع مقدی و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه با قرائت فاتحه به مقام شامخش شهدای این بخش نیز ادای احترام کرد.

در ابتدای این سفر استاندار طرح آبرسانی به منطقه سادات محمودی با ۴۸۰ میلیارد تومان را کلنگ زنی کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب کهگیلویه و بویراحمد گفت: این طرح آبرسانی با هدف تأمین آب آشامیدنی سالم و بهداشتی برای بیش از ۱۳ هزار نفر جمعیت در ۳۲ روستای منطقه سادات محمودی اجرا می‌شود.

رضا رضایی افزود: براساس برنامه ریزی‌های انجام شده این طرح آبرسانی با مشارکت بسیج سازندگی سپاه فتح استان به مدت سه ماه اجرا و به بهره برداری می‌رسد.

رضایی هدف اصلی اجرای این طرح را تامین آب پایدار و سالم به مردم روستا‌های تحت پوشش عنوان و اضافه کرد: اجرای این طرح علاوه بر بهبود کیفیت آب آشامیدنی، در ارتقای سطح زندگی و بهداشت عمومی ساکنان این مناطق نقش مهمی خواهد داشت.

خبر در حال تکمیل ...