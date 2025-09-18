پخش زنده
امروز: -
شبکه ورزش در ادامه پخش مسابقات والیبال قهرمانی جهان۲۰۲۵، امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور در هفتمین روز از برگزاری این مسابقات، والیبال بین دو تیم مصر و تونس و رقابت بین ایتالیا و اوکراین و پخش زنده فوتبال منچسترسیتی و ناپولی را به صورت زنده پخش میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه «مثبت ورزش» در چارچوب پخش دور گروهی والیبال قهرمانی جهان، امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۹ رقابت بین دو تیم مصر و تونس را با گزارشگری مهدی دیوی و از ساعت ۱۷ تقابل بین دو تیم ایتالیا و اوکراین را با گزارشگری مرتضی دهبندی و به صورت زنده از شبکه ورزش پخش خواهد کرد.
تیمهای ایران، مصر، فیلیپین و تونس که در گروه A قرار دارند هر کدام یک برد و یک باخت دارند و تکلیف صعود دو تیم این گروه به مرحله یک هشتم نهایی، به بازی امروز بستگی دارد.
پخش زنده فوتبال منچسترسیتی و ناپولی
شبکه ورزش در چارچوب رقابتهای هفته اول لیگ قهرمانان اروپا، امشب پنجشنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۲۲:۳۰ جدال بین دو تیم منچسترسیتی و ناپولی را به صورت مستقیم پخش میکند.
برنامه «لذت فوتبال» در چارچوب دیدار هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا ۲۶_۲۰۲۵، امشب پنجشنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۲۲:۳۰ تقابل هیجان انگیز بین دو تیم منچسترسیتی قهرمان لیگ برتر انگلیس و ناپولی قهرمان سری آ ایتالیا را با گزارشگری محمد سیانکی و به صورت زنده روی آنتن شبکه ورزش پخش میکند.