شهردار اهواز گفت: پس از سال‌ها انتظار و عقب‌ماندگی نسبت به سایر کلانشهرها، نخستین بازار روز این کلانشهر در منطقه کیانشهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا امینی در آیین بهره‌برداری از نخستین بازار روز اهواز به نام کرامت در منطقه کیانشهر اظهار کرد: بازار‌های روز یکی از انواع بازار‌ها در شهر‌های بزرگ هستند که برای رفاه حال مردم و با توزیع کالا‌های با قیمت مناسب برپا می‌شوند.

وی افزود: سه بازار دیگر در کوی طلاب، حصیرآباد و پردیس اهواز نیز در حال ساخت هستند و تلاش می‌شود هر منطقه این شهرستان یک بازار روز داشته باشد.

امینی ادامه داد: ماندگاری این بازار‌ها به متعادل ماندن قیمت کالا بستگی دارد و باید کالا‌ها با تخفیف‌های ویژه عرضه شوند. به همین منظور انتظار می‌رود پیمانکار با فروش بیشتر و سود کمتر رضایت مردم را جلب کند. این بازار اگر موفق شود، بازار‌های دیگر نیز موفق خواهند شد.

شهردار اهواز با اشاره به اینکه دوره ششم شورای اسلامی اهواز یکی از دوره‌های موفق در کلانشهر اهواز بوده است، عنوان کرد: البته در همه مجموعه‌ها تفکرات مختلفی وجود دارد، اما باید مراقب باشیم از خطوط قرمز اخلاقی عبور نکنیم و منافع شهر و مردم نباید فراموش شود.

وی بیان داشت: هدف اعضای شورای شهر اهواز از روز اول توزیع عادلانه خدمات بود، اما متاسفانه با دروغ‌پردازی برخی، شرایط برای فعالیت آنها سخت شد. این دوره می‌گذرد، اما در تاریخ خواهد ماند که چه کسانی مانع پیشرفت شهر شدند.

امینی تصریح کرد: نزدیک به ۲۳ همت درآمد شهرداری اهواز طی چهار سال اخیر بوده که کمتر از ۲۰ درصد آن مربوط به عوارض آلایندگی بوده است. تلاش شد با کمک اعتباراتی که جذب می‌شود، به سمت آبادانی شهر حرکت کنیم تا همچون سایر کلانشهرها، اهواز پیشرفت کند.

شهردار اهواز می‌گوید: اهواز استحقاق پیشرفت و توسعه را دارد. به دلیل نگاه تنگ برخی افراد، عوارض آلایندگی به یک تهدید برای این شهر تبدیل شد.

امینی گفت: روزی که به اهواز آمدم، یک نفر به من توصیه کرد که نیاز نیست در شهر اقدام خاصی انجام دهید. بسیار متاسفم که دیدگاه و فضا اینگونه بوده است.

وی با اشاره به اینکه ۱۶۰ طرح عمرانی در اهواز انجام شده، افزود: اقدامات بسیار مهمی برای توسعه زیرساخت‌های شهر به ویژه در کاهش ترافیک انجام شده است.

کلانشهر اهواز پیش از این برخلاف سایر کلانشهر‌ها فاقد بازار روز بود و هر گونه طرح در این بخش به سرانجام نمی‌رسید.