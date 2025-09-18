مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت:تفاهم نامه همکاری به منظور اجرای طرح‌های مدیریت مصرف آب و تحقق الزامات مبحث شانزدهم مقررات ملی ساختمان به امضای اداره کل راه وشهرسازی آذربایجان‌غربی، شرکت آب و فاضلاب استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛پیمان آرامون در جلسه امضای تفاهم نامه سه‌جانبه همکاری بین اداره کل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی، شرکت آب و فاضلاب استان و سازمان نظام مهندسی ساختمان آذربایجان غربی، اظهار داشت: این تفاهم‌نامه با همکاری شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و سازمان نظام مهندسی کشور، و بر اساس شیوه‌نامه اجرایی مصوب و تأییدیه‌های رسمی وزارت نیرو و شورای مرکزی سازمان نظام مهندسی ساختمان، تدوین و منعقد شده است.

وی ادامه داد: بر این اساس تمامی ساخت‌وساز‌های استان، بدون توجه به تعداد طبقات و متراژ، ملزم به رعایت دستورالعمل‌ها در زمینه مصرف بهینه آب و نظارت بر نصب انشعابات آب و فاضلاب هستند.

مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجان‌غربی گفت: بهره‌گیری از ظرفیت‌ها و توانمندی‌های اعضای سازمان نظام مهندسی نقشی کلیدی در ارتقای کیفیت و استاندارد‌های ساخت‌وساز دارد و باید به این بخش نیز توجه ویژه کرد.

گفتنی است در ادامه این جلسه تفاهم نامه سه جانبه برای نخستین بار در سطح استان به امضای طرفین رسید.