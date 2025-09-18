پخش زنده
معاون هماهنگیامور اقتصادی استانداری خوزستان از برگزاری اولین نمایشگاه بینالمللی توسعه دریامحور، آب و کشاورزی نوین مبتنی بر اقتصاد دانشبنیان به میزبانی اهواز خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد کاظم نسب الباجی در نشست هماهنگی برگزاری نخستین نمایشگاه بینالمللی توسعه دریا محور در محل اینمعاونت گفت: اقتصاد دریا محور یکی از ظرفیتهای مغفولمانده در کشور است که میتواند نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش تولید و بهرهگیری از فناوریهای نوین ایفا کند.
وی با اشاره به اهمیت اقتصاد دریا محور در توسعه پایدار استان افزود: استان خوزستان با برخورداری از منابع آبی گسترده، مرزهای آبی و دسترسی به خلیج فارس، ظرفیتهای کمنظیری برای توسعه فعالیتهای مبتنی بر دریا دارد که متاسفانه تاکنون بهرهبرداری مطلوبی از آن نشده است.
کاظم نسب الباجی ادامه داد: برگزاری این نمایشگاه میتواند زمینهساز تعامل میان دانشگاهها، شرکتهای دانشبنیان، سرمایهگذاران و فعالان حوزههای مرتبط با کشاورزی نوین، شیلات و اقتصاد دریا محور باشد و به خلق فرصتهای جدید در اشتغال، تولید و صادرات منجر شود.
معاون اقتصادی استاندار خوزستان همچنین استفاده از فناوریهای نوین در کشاورزی و مدیریت منابع آب را یکی از راهبردهای اصلی این نمایشگاه دانست و تصریح کرد: توسعه پایدار بدون بهرهگیری از علم، فناوری و اقتصاد دانش بنیان امکانپذیر نیست.
اقتصاد دریا محور به مجموعه فعالیتهای اقتصادی گفته میشود که بهطور مستقیم یا غیرمستقیم با دریا، منابع آبی، بنادر، حملونقل دریایی، شیلات، گردشگری دریایی و انرژیهای نو دریایی در ارتباط هستند. این نوع از اقتصاد میتواند نقش مهمی در توسعه پایدار کشورها ایفا کند؛ چرا که منابع آبی همچون دریاها و اقیانوسها ظرفیتهای عظیمی برای تولید غذا، انرژی، حملونقل، اشتغال و تجارت فراهم میآورند.
برای ایران، به ویژه استانهایی نظیر خوزستان که از مرزهای آبی و ظرفیتهای دریایی برخوردارند، توسعه اقتصاد دریا محور میتواند به عنوان یکی از راهبردهای اصلی برای مقابله با چالشهای خشکسالی، بیکاری و کاهش منابع آب شیرین مطرح شود. ترکیب اقتصاد دریا محور با کشاورزی نوین و فناوریهای دانشبنیان، فرصتی استراتژیک برای جهش تولید و اشتغال در کشور فراهم میکند.