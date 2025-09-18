پخش زنده
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان گفت: از هفته آینده دمای کمینه در برخی مناطق استان به کمتر از پنج درجه سانتیگراد خواهد رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، محمدحسن باقریشکیب افزود: از روز شنبه به بعد روند دما در استان کاهشی است.
او تأکید کرد: با توجه به آخرین خروجی مدلهای پیشیابی هواشناسی، آسمان استان طی پنج روز آینده عمدتا صاف تا کمی ابری است.
کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان تصریح کرد: در ساعات بعدازظهر شاها وزش باد هستیم و برای روزهای جمعه و شنبه وزش باد نسبتا شدید و شدید را در بیشتر مناطق استان همرا با غبار داریم.
بافریشکیب گفت: از نظر تغییرات دمایی برای امروز و فردا تغییر محسوسی نداریم.