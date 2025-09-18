به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسین نجف زاده گفت: پرونده قاچاق هزار و ۵۰ عدد انواع پوشاک خارجی به ارزش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون ریال در شعبه ششم ویژه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان ارومیه رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی آذربایجان غربی افزود:شعبه رسیدگی کننده با بررسی محتویات پرونده و ارائه نکردن اسناد و مدارک مثبته گمرکی، تخلف انتسابی را محرز و متخلف را علاوه بر ضبط پوشاک کشف شده به پرداخت سه میلیارد و ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی کالا محکوم کرد.

نجف زاده گفت: ماموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز شهرستان ارومیه محموله قاچاق را در بازرسی از انبار یک باب مغازه کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.