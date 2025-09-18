پخش زنده والیبال ایران و فلیپین و پوشش مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از شبکه ورزش سیما تقدیم علاقه‌مندان این رشته ورزشی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، تیم ملی والیبال کشورمان در آخرین دیدار مرحله گروهی قهرمانی جهان ۲۰۲۵، امروز از ساعت ۱۳ به مصاف فیلیپین میزبان خواهد رفت و این جدال به صورت مستقیم از شبکه ورزش پخش خواهد شد.

تیم ملی والیبال ایران در سومین و آخرین دیدار مرحله گروهی قهرمانی جهان ۲۰۲۵ از گروه یک این رقابت‌ها، امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۳ به مصاف فیلیپین می‌رود.

دیداری که برای سرنوشت هر دو تیم مهم است. هر تیم در صورت شکست از قهرمانی جهان حذف خواهد شد و تیم دیگر می‌تواند جواز صعود به مرحله بعد را بگیرد.

تیم‌های ایران، مصر، فیلیپین و تونس که در گروه A قرار دارند هر کدام یک برد و یک باخت دارند و تکلیف صعود ایران و فلیپین به مرحله یک هشتم نهایی، در بازی روز پنج شنبه مشخص می‌شود.

مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵

برنامه زنده «روی تور» در چارچوب برگزاری رقابت‌های والیبال قهرمانی مردان جهان ۲۰۲۵، امروز پنجشنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۲:۱۵ روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.

در این قسمت از برنامه «روی تور»، محمود افشاردوست مربی و کارشناس والیبال و پیمان اکبری، سرمربی تیم ملی والیبال با حضور در استودیوی این برنامه درباره پوشش مسابقات والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ با محوریت مسابقات تیم ملی والیبال کشورمان با مخاطبان شبکه ورزش صحبت خواهند کرد.

برنامه زنده «روی تور» به تهیه کنندگی مسعود صحبتی و اجرای پژمان نجات پور هر روز در زمان برگزاری مسابقات والیبال قهرمانی جهان (۲۱ شهریور تا ۶ مهر) در ساعات مختلف روی آنتن شبکه ورزش پخش می‌شود.