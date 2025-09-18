کارشناس هواشناسی مازندران : امروز و فردا آسمان استان صاف تا قسمتی ابری با افزایش دما پیش بینی می شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: بر اساس نقشههای پیشیابی هواشناسی، امروز و فردا آسمان استان صاف تا قسمتی ابری با افزایش دما همراه است
حمیدی با اشاره به اینکه فردا جمعه حداکثر دما در برخی از مناطق مرکزی و شرقی استان به بیش از ۳۰ درجه سانتی گراد میرسد افزود: از جمعه شب از سمت غرب استان وزش باد نسبتا شدید، افزایش ابر، بارندگی و کاهش محسوس دما پیش بینی میشود. این ناپایداری جوی تا دوشنبه در استان تداوم دارد.
وی گفت: با توجه به شرایط جوی پیش رو، توصیه میشود از اسکان در حاشیه رودخانهها و مسیلها خودداری شود و هنگام تردد در محورهای کوهستانی احتیاط لازم صورت گیرد.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: شالیکاران نگران نباشند حداقل دما طی این مدت کمتر از ۱۷ درجه سانتیگراد نخواهد شد.
حمیدی خاطر نشان کرد: دیروز ساری، امیر آباد و گلوگاه با ۳۱ درجه سانتی گراد گرمترین و صبح امروز دلیر چالوس با ۶ درجه سانتی گراد خنکترین مناطق استان گزارش شد.
به گفته وی دریا امروز با موج کوتاه همراه و برای فعالیتهای دریایی مناسب است.