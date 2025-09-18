پخش زنده
معاون فرهنگی اجتماعی و سخنگوی پلیس سهم ۳۵ درصد از سفرهای تابستانی را در شهریور ماه عنوان کرد و گفت: کاهش ۱۶ درصدی جانباختگان، نکتهای امیدبخش است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سردار منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در روزهای پایانی تابستان بر هوشياری و توجه رانندگان در مسافرتها تاکید کرد و افزود: شهریور ماه با اختصاص ۳۵ درصد از سهم کل سفرهای تابستانی، بیشترین نرخ سفرهای جادهای را به خود اختصاص داده است و ۸۶ درصد از کل تصادفات منجر به فوت و جرح، ریشه در خطای انسانی دارد که ۴۴ درصد از این خطاهای انسانی، صرفاً به دلیل توجه نکردن به جلو رخ میدهد.
در این میان ۶۳ درصد از تصادفات فوتی و جرحی در پنج ماه گذشته، مربوط به خودروهای سواری و ۲۵ درصد از تصادفات به موتورسیکلتها اختصاص دارد. این آمارها نشان میدهند که تفاوتی در استفاده از وسیله نقلیه وجود نداشته و ایمنی حرف اول را میزند. رعایت اصول رانندگیِ صحیح برای همه کاربران جاده اعم از رانندگان خودرو، موتورسیکلت و حتی مراقبت عابران پیاده، حیاتی است.
اما در کنار اخبار ناخوشایند نکاتِ امیدبخشی هم وجود دارد. با رعایتِ بیشترِ قوانین و مقررات توسط رانندگان تا اواسط شهریور شاهد کاهش ۲۵درصدی شمار مصدومان و کاهش ۱۶ درصدی جانباختگان در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته بودهایم و این نشان میدهد که پایبندی به قوانین اثرات مثبتی در کاهش جانباختگان جادهای داشته و با جمعی سازیِ فرهنگ ترافیک میتوانیم این روند را بهبود ببخشیم.