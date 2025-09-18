به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، حجت الاسلام گرزین گفت: اولین رویداد ملی طوبی در استان گلستان با هدف توانمندسازی کنشکران عرصه عفاف و حجاببرای افرادی که علاقمندند یک تغییر و تحول گفتمانی مثبت و درست به نفع یک سبک زندگی برتر که مبتنی بر هویت ایرانی اسلامی باشد در کشور رقم بخورد امروز برگزار شد.

او با اشاره به ثبت نام حدود ۲۰۰ نفر در این دوره افزود: در این دوره آموزشی کارگاهی تربیت مربی، اساتید ملی حضور دارند و هدف آن آموزش شیوه‌های نوین تبلیغی و ارتباطی برای تاثیر گذاری گفتمانی موثری بر رو مخاطبان است.

گرزین ادامه داد: در این کارگاه راه‌های جدید و متنوع جذب مخاطب برای اثر گذاری روی مخاطب و اینکه چطور و با چه راهکار‌هایی در قالب‌های مختلفی بتوانند در خصوص امر مهم حجاب و عفاف در جامعه آن هم با نگاه اصولی و عقلانی که هم دشمن نتواند سوء استفاده کند و هم بتواند اثرگذاری مثبت خودش را روی مخاطب داشته باشد، مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گفت: هدف این است که در پایان یک جمع ماهر در خصوص گفتمان سازی جذاب و موثر با موضوع حجاب و عفاف در استان شکل بگیرد که بتوانند با هم با یک هم افزایی، اثر گذاری بهتری داشته باشند.

گلچین مدیرکل فرهنگ و ارشاد گلستان نیز در باره این گردهمایی گفت:وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اجرای طرح طوبی در سراسر کشور را مصوب کرده که حدود ۲ سال است در سطح استان گلستان نیز اجرا می‌شود.

او ادامه داد: بحث حجاب و عفاف یک امر دینی، ملی و به نوعی یک امر هویتی و فرهنگی است و هدف اول تربیت مربیان برای حوزه‌های عفاف و حجاب مردان و زنان ایرانی است که در تاریخ هویت ایرانی عفاف و حجاب را داشته‌اند.

گلچین این طرح را نوعی بازنگری و یاآوری برای مردم عزیز ایران اسلامی دانست.