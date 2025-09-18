پخش زنده
مانور سراسری کنترل واحدهای عرضه آفتکشهای کشاورزی با هدف صیانت از حقوق عامه و ارتقای امنیت غذایی، در استان آذربایجان غربی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛این مانور با حضور نمایندگانی از سازمان حفظ نباتات کشور، مدیریت حفظ نباتات استان و کارشناسان سازمان جهاد کشاورزی استان برگزار ی شد.
هدف از این مانور، تشدید نظارت بر شبکه توزیع آفتکشهای کشاورزی و برخورد با متخلفان است. در این راستا، تیمهای مشترک نظارتی متشکل از نمایندگان مدیریت حفظ نباتات استان، مدیریت حراست، مدیریت بازرسی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، اداره صنعت، معدن و تجارت، سازمان تعزیرات حکومتی و پلیس اماکن، بر روند عرضه آفتکشها در داروخانههای گیاهپزشکی استان نظارت ویژه داشتند.
شناسایی، کشف و جمعآوری آفتکشهای ممنوعه، غیرمجاز، قاچاق، تقلبی و تاریخ مصرف گذشته، و برخورد قانونی با متخلفان شبکه تولید و توزیع این ترکیبات از اهداف اصلی این مانور سراسری بود.