پخش زنده
امروز: -
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: سرشماری زنبورستانهای این استان از پنجم تا هفدهم مهرماه سال جاری در سراسر استان آغاز میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ پرویز بستانچی افزود: این طرح با همکاری اتحادیه تولیدکنندگان عسل و معاونت بهبود تولیدات دامی اجرا میشود و در آن، مواردی همچون تعداد کندوهای بومی و مدرن و میزان تولیدات شامل عسل، زهر زنبور عسل، گرده گل، ژله رویال، موم و برهموم مورد ارزیابی قرار میگیرد.
وی از زنبورداران استان خواست در زمان آمارگیری با کارشناسان جهاد کشاورزی همکاری کرده و از طریق شرکتهای تعاونی شهرستانی و مراکز خدمات جهاد کشاورزی نسبت به تکمیل فرمهای مربوطه اقدام کنند.
معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی اضافه کرد: در مدت اجرای سرشماری، هرگونه جابهجایی زنبورستانها ممنوع است و هماهنگی لازم نیز با نیروی انتظامی برای جلوگیری از تردد خودروهای حامل کندوهای زنبور عسل انجام شده است.
بستانچی با اشاره به جایگاه استان در تولید عسل اظهار کرد: آذربایجانغربی در سال ۱۴۰۳ با تولید ۲۳ هزار و ۲۶۰ تن عسل رتبه نخست کشور را به دست آورده و پیشبینی میشود این میزان در سال جاری به بیش از ۲۵ هزار تن افزایش یابد.
وی افزود: این استان در زمینه تعداد کندوی عسل، تولید گرده گل و موم نیز رتبه اول کشور را دارد.