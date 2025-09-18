پخش زنده
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجانغربی گفت: امسال بر اساس برآوردهای انجام شده، بیش از۶۱ هزار تن تخم آفتابگردان آجیلی و روغنی از مزارع استان برداشت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمد رضا اصغری اظهار کرد: امسال از ۲۴ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت آفتابگردان آجیلی و ۶۵۰هکتار سطح زیر کشت آفتابگردان روغنی، حدود۶۱ هزار و ۲۱۰ تن تخم آفتابگردان آجیلی و روغنی برداشت شد.
وی با اشاره به اینکه متوسط عملکرد آفتابگردان آجیلی ۲ هزار و۴۰۰ کیلوگرم در هکتار و آفتابگردان روغنی ۲ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار است، تصریح کرد: امسال بیش از ۵۹ هزار و ۵۵۰ تن محصول آفتابگردان آجیلی و حدود ۱۶۹۰ تن آفتابگردان روغنی از مزارع برداشت شد.
رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار کرد: بیشترین سطح زیر کشت آفتابگردان در شهرستان خوی با۱۵ هزار و ۸۰۰ هکتار و بعد از آن در شهرستانهای چایپاره، ارومیه ونقده قراردارد.
اصغری با اشاره به اینکه محصول آفتابگردان آجیلی بخشی در داخل استان مصرف و مابقی به سایر استانهای کشور ارسال میشود، یاد آور شد: بیشتر ارقام آفتابگردان کشت شده در استان از ارقام هیبرید خارجی شامل s ۳۰۰ و s ۴۰۰، جی ۱، آفان، استریپ ۱و ارقام محلی مانند قلمی و دور سفید هستند.