به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمد رضا اصغری اظهار کرد: امسال از ۲۴ هزار و ۸۰۰ هکتار سطح زیر کشت آفتابگردان آجیلی و ۶۵۰هکتار سطح زیر کشت آفتابگردان روغنی، حدود۶۱ هزار و ۲۱۰ تن تخم آفتابگردان آجیلی و روغنی برداشت شد.

وی با اشاره به اینکه متوسط عملکرد آفتابگردان آجیلی ۲ هزار و۴۰۰ کیلوگرم در هکتار و آفتابگردان روغنی ۲ هزار و ۶۰۰ کیلوگرم در هکتار است، تصریح کرد: امسال بیش از ۵۹ هزار و ۵۵۰ تن محصول آفتابگردان آجیلی و حدود ۱۶۹۰ تن آفتابگردان روغنی از مزارع برداشت شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی اظهار کرد: بیشترین سطح زیر کشت آفتابگردان در شهرستان خوی با۱۵ هزار و ۸۰۰ هکتار و بعد از آن در شهرستان‌های چایپاره، ارومیه ونقده قراردارد.

اصغری با اشاره به اینکه محصول آفتابگردان آجیلی بخشی در داخل استان مصرف و مابقی به سایر استان‌های کشور ارسال می‌شود، یاد آور شد: بیشتر ارقام آفتابگردان کشت شده در استان از ارقام هیبرید خارجی شامل s ۳۰۰ و s ۴۰۰، جی ۱، آفان، استریپ ۱و ارقام محلی مانند قلمی و دور سفید هستند.