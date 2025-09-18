به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، حمزه حسنوند گفت: در اقدامی مشترک و قاطع با هدف اجرای مصوبات شورای حفاظت از منابع آب استان، ۸ حلقه چاه متخلف در شهرستان بروجرد که اقدام به کشت محصولات پرآب‌بَر و انتقال غیر قانونی آب به اراضی خارج از محدوده مجاز کرده بودند، شناسایی و برق آنها از سرخط قطع شد.

وی افزود: همچنین همه ملزومات و تجهیزات مورد استفاده این چاه‌ها جمع‌آوری شد.