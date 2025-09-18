مدیر حج و زیارت استان کرمانشاه گفت:هشت کاروان جدید حج عمره به استان کرمانشاه با ظرفیت ۸۹۴ زائر اختصاص داده شده است .

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز کرمانشاه ،سعید کریمی خو گفت: برای اعزام‌مهرماه، هشت کاروان به استان کرمانشاه اختصاص پیدا کرده که چهار کاروان آن شیعه و چهار کاروان اهل سنت هستند. وی گفت : قیمت کاروان‌های این ماه حداقل ۶۲ میلیون و ۸۴۰ هزار تومان و حداکثر ۶۵ میلیون و ۹۹۰ هزار تومان است.

وی در خصوص تاریخ اعزام این کاروان‌ها نیز اظهار کرد: دو کاروان شامل یک کاروان ۹۰ نفره شیعه و یک کاروان ۸۰ نفره اهل سنت اول مهر، دو کاروان اهل سنت شامل یک کاروان ۹۰ نفره و یک کاروان ۱۳۰ نفره دوم مهر، یک کاروان ۱۲۰ نفره اهل سنت چهارم مهر، یک کاروان ۱۳۵ نفره شیعه ۱۷ مهر و دو کاروان شیعه شامل یک کاروان ۱۲۸ نفره و یک کاروان ۱۲۱ نفره ۲۴ مهر راهی سرزمین وحی خواهند شد.

کریمی خو تاکید کرد: متقاضیان دارای اولویت یک تا ۶۰۰ می‌توانند با مراجعه به دفاتر خدماتی زیارتی و یا سایت my.haj.ir برای ثبت‌نام در این کاروان‌ها اقدام کنند.

وی گفت: اولین گروه از زائرین استان به حج عمره در سال ۱۴۰۴ سوم شهریور اعزام شد و ۳۱ شهریور آخرین کاروان مرحله اول اعزام می‌شود.

کریمی خو با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته برای استفاده از فرودگاه کرمانشاه، گفت: با حمایت و پیگیری مسئولان استان از جمله استاندار، در تلاش هستیم تا اعزام‌های پایان مهرماه از طریق فرودگاه کرمانشاه انجام شود، در حال حاضر از فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) رهسپار مدینه منوره می‌شوند.