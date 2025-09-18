رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان‌غربی گفت: در راستای حمایت از تولید کنندگان، سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با همکاری دستگاه‌های اجرایی، طرح ساماندهی عرضه سیب صنعتی را به‌منظور تنظیم بازار، حفظ بهداشت، ایجاد نظم و جلوگیری از عرضه غیرمجاز این محصول در استان از اوایل شهریورماه آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛محمدرضا اصغری با اعلام این خبر عنوان کرد: با توجه به افزایش قیمت سیب صنعتی نسبت به سال‌های گذشته و ضرورت مدیریت صحیح بازار، اقدامات گسترده‌ای با همکاری سایر دستگاه‌های اجرایی در حال انجام است تا ضمن حفظ حقوق تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، از هرگونه اخلال در بازار جلوگیری شود.

اصغری با تاکید بر لزوم عرضه بهداشتی سیب صنعتی، با رعایت حریم جاده و صرفاً از طریق ۴۰ مرکز خرید مجاز، افزود: تاکنون بیش از ۲۰۰ اخطاریه کتبی به فروشندگان غیرمجاز صادر شده و در صورت ادامه تخلف، محصولات غیرقانونی جمع‌آوری خواهد شد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی، عرضه سیب کنار جاده‌ای را عامل بی‌نظمی، خطر تصادف و تهدید سلامت عمومی دانست و اظهار داشت: کارخانه‌های پوره و کنسانتره نیز موظف به خرید سیب صنعتی تنها از مراکز مجاز هستند.

اصغری با اشاره به اهمیت فرآوری صنعتی محصولات باغی در استان گفت: بیش از ۲۵ تا ۳۰ درصد تولیدات باغی استان به صورت صنعتی فرآوری و صادر می‌شود که سهم محصول سیب درختی حدود ۳۰ درصد است.

وی با بیان اینکه در ۶۵ هزار هکتار از اراضی آذربایجان‌غربی محصول سیب درختی کشت شده است، افزود: پیش‌بینی می‌شود حدود ۷۵۰ تا ۸۰۰ هزار تن سیب درختی از باغات استان برداشت شود که حدود ۲۵۰ هزار تن آن سیب درجه ۳ است.

اصغری در خصوص حمایت از باغداران نیز گفت: برای کاهش هزینه‌ها و خرید و جمع آوری بهداشتی سیب زیر درختی در استان، مراکز خرید دارای مجوز، سیب درجه ۳ را به قیمت توافقی از باغداران خریداری می‌کنند و تاکنون بیش از ۴۰ هزار تن سیب صنعتی از باغداران استان خریداری شده است.

گفتنی است، سیب صنعتی تولید شده در آذربایجان غربی، ماده اولیه ۴۲ کارخانه فرآوری مستقر در استان را تأمین می‌کند و ساماندهی این بازار نقش مهمی در حمایت از تولیدکنندگان و صنایع تبدیلی استان دارد. این طرح با هدف بهبود شرایط عرضه و تقاضا و حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در حال اجرا است.