رئیس پلیس راهور فراجا گفت با توجه با دست کاری پلاک ها،پلیس راهور در حال تدوین یک طرح جامع برای تحول در نظام شمارهگذاری کشور است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،،سردار سید تیمور حسینی رئیس پلیس راهور فراجا درباره چالشهای موجود در حوزه شمارهگذاری خودروها، اظهار کرد: یکی از مشکلات جدی پلیس راهور، امکان دستکاری اعداد فارسی روی پلاکهاست. بهعنوان مثال، عدد ۲ بهراحتی قابل تغییر به ۳ یا یک است، یا میتوان برخی اعداد را با چسب یا رنگ دستکاری کرد.
این در حالی است که در استاندارد جهانی، پلاکها با اعداد لاتین صادر میشود و این اعداد به هیچ عنوان قابلیت تغییر و جعل ندارد.
وی با اشاره به اقدامات آینده برای رفع این چالش، افزود: پلیس راهور در حال تدوین یک طرح جامع برای تحول در نظام شمارهگذاری کشور است. یکی از پیشبینیها در این طرح، تغییر شیوه درج اعداد پلاکها مطابق با استانداردهای جهانی است.