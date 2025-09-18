استاندار گلستان در جلسه شورای فرمانداران استان بر ضرورت گفت‌و‌گو و تعامل مستمر با احزاب، گروه‌های سیاسی و سازمان‌های مردم‌نهاد تأکید کرد و گفت: گفت‌و‌گو با گروه‌ها و فعالان مختلف، زمینه‌ای برای بیان مسائل و یافتن راهکار‌های درست در جهت حل مشکلات خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ، علی اصغر طهماسبی با اشاره به فشار‌های اقتصادی و تحریم‌های ظالمانه علیه کشور افزود: با همدلی و ارتباط نزدیک فرمانداران با گروه‌های مختلف می‌توان بسیاری از چالش‌ها را کاهش داد.

استاندار گلستان خطاب به فرمانداران تأکید کرد: شما مقام عالی دولت در شهرستان هستید و باید ارتباط مؤثر با اعضای شورای تأمین، نمایندگان مجلس، فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران برقرار کنید.

طهماسبی ادامه داد: حضور میدانی در میان مردم و حمایت از پروژه‌های اقتصادی و عمرانی کلید رفع بسیاری از مشکلات است.

طهماسبی در ادامه خواستار توسعه گردشگری به‌ویژه در مناطق توریستی شد و افزود: هر فرمانداری باید یک یا دو پروژه اساسی در حوزه اقتصادی یا عمرانی را تا حصول نتیجه پیگیری و از پراکندگی پروژه‌ها خودداری کند.

وی همچنین به در پیش بودن انتخابات شورا‌های شهر و روستا اشاره کرد و گفت: هدف ما برگزاری انتخابات باشکوه با مشارکت گسترده مردم است.