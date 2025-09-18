پخش زنده
با شکل گیری کنسرسیومهای سهجانبه بین دانشگاه، دولت و صنایع زمینه اشتغال پایدار برای جوانان فراهم خواهد شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در منطقه و امام جمعه کاشان در دیدار با غلامرضا زمانی، رئیس دانشگاه ملی مهارت کشور، گفت: اهمیت ارتباط نزدیکتر دانشگاهها و صنایع برای تأمین نیروی انسانی ماهر و متناسب با نیازهای بازار کار ضروری است.
حجتالاسلام والمسلمین سید سعید حسینی افزود: کاشان از دیرباز به عنوان یکی از قطبهای صنعتی و فرهنگی کشور شناخته شده است و بسیاری از دانش آموختگان دانشگاهی، با وجود داشتن مدارک تحصیلی مختلف، به دلیل نبود تطابق آموزشهای تئوری با نیازهای واقعی صنعت، قادر به ورود مؤثر به بازار کار نیستند، اما دانشگاه ملی مهارت با رویکردهای نوین خود، زمینهساز تربیت نیروهای ماهر و کارآفرین است.
امام جمعه کاشان به طرحهای مشترک دانشگاه و صنایع نیز اشاره کرد و گفت: کنسرسیومهای سهجانبهای که بین دانشگاه، دولت و صنایع در حال شکلگیری است، میتواند به عنوان مدل موفقی برای همکاریهای آینده باشد این رویکرد نه تنها به حل مشکلات صنعت کمک میکند، بلکه زمینه اشتغال پایدار برای جوانان را نیز فراهم خواهد کرد. دانشگاه ملی مهارت، تاثیرگذارترین دانشگاه در حوزه اشتغالزایی است
سرپرست دانشگاه ملی مهارت هم در این دیدار با اشاره به اینکه تسهیل در اشتغال دانش آموختگان مهمترین رویکرد این مرکز آموزشی است، گفت: این دانشگاه تاثیرگذارترین دانشگاه در حوزه اشتغالزایی به شمار میرود.
غلامرضا زمانی اعلام کرد: ۶۲ درصد از دانشآموختگان این دانشگاه موفق به ورود به بازار کار شدهاند؛ آماری که نشان میدهد آموزشهای مهارتی نهتنها پاسخی به بحران بیکاری جوانان بلکه اهرمی مؤثر برای توسعه اقتصادی کشور است.