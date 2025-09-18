پخش زنده
رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی امشب با رضا رحمانی استاندار آذربایجانغربی دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛استاندار آذربایجانغربی در این دیدار با اشاره به موقعیت راهبردی استان در همجواری با کشورهای همسایه، گفت: توسعه مناطق آزاد عاملی مؤثر در رونق تولید، افزایش صادرات و ایجاد فرصتهای جدید اشتغال است.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی نیز بر حمایت این شورا از برنامههای توسعهای استان تأکید کرده و افزود: تلاش خواهد شد موانع قانونی و اداری در مسیر فعالسازی ظرفیتهای اقتصادی منطقه هرچه سریعتر مرتفع شود.
در این دیدار آخرین وضعیت مناطق آزاد و ویژه اقتصادی استان و ظرفیتهای موجود برای توسعه سرمایهگذاری و افزایش مبادلات تجاری مورد بررسی قرار گرفته و طرفین بر ضرورت تسریع در تکمیل زیرساختها، رفع موانع اجرایی و فراهمسازی زمینههای لازم برای جذب سرمایهگذاران داخلی و خارجی تأکید کردند.