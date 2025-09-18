نهال انقلاب به درخت تنومندی تبدیل شده است؛ که امروز در همه زمینه‌ها به خودکفایی و بالندگی و پیشرفت رسیده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان در همایش ائمه جمعه استان با بیان اینکه نهال انقلاب اسلامی امروز به درخت تنومندی تبدیل شده است که در همه زمینه‌های های نظامی، علمی و فناوری به رشد و بالندگی رسیده، گفت: استکبار جهانی به ویژه صهیونیست بین الملل و غرب از این رشد و پیشرفت ملت ایران نگران و ناراحت هستند و به همین منظور به خاک کشور تجاوز کردند.

آیت الله طباطبایی نژاد با اشاره به کینه ورزی و جنگ طلبی دشمن افزود: انقلاب اسلامی تا کنون به هیچ کشوری تجاوز و حمله نکرده است و امروز ما با تمام توان خود از ملت و مرز خود دفاع خواهیم کرد.

امام جمعه اصفهان در ادامه بیعت با دشمن و کفار را حرام برشمرد و گفت: هیچ استان مومن و آزاده‌ای با دشمن خود بعیت نخواهد کرد و نیروی‌های مسلح ما از هر زمان دیگر برای دفاع از میهن اسلامی آماده و چشمنان تیز بینی دارند.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اصفهان با اشاره به ناترازی انرژی با تاکید بر لزوم توسعه به‌روز‌رسانی و سرمایه گذاری در نیروگاه‌های تولید برق، افزود: میزان تولید برق در کشور قبل از انقلاب تنها ۷ هزار مگاوات بود که این میزان پس از پیروزی انقلاب و تا دوران معاصر به بیش از ۹۰ هزار مگاوات رسیده که همزمان با رشد توسعه و پیشرفت کشور باید صنعت برق و تولید آن هم توسعه یابد.