در منطقه ۱۲ تهران؛
افتتاح بزرگترین جایگاه شارژ وسایل نقلیه برقی پایتخت، به زودی
«جایگاه شارژ خودروهای برقی» در پایانه قورخانه شنبه، بیست و نهم شهریور افتتاح میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما
، شهردار منطقه ۱۲، گفت: این طرح با هدف توسعه زیرساختهای استفاده از خودروهای برقی و کاهش آلودگی هوا به مرحله بهرهبرداری رسیده است.
محمد آیینی در تشریح جزئیات این طرح گفت: این جایگاه در مساحتی بالغ بر ۴٬۸۰۰ متر مربع با ۱۵ استند (ایستگاه) شارژ سریع احداث شده که امکان شارژ همزمان ۱۵ خودرو و اتوبوس برقی را فراهم میکند. این مجموعه در نوع خود بینظیر و یکی از بزرگترین جایگاههای شارژ خودروهای برقی در پایتخت است.
به گفته آیینی، زمان تقریبی شارژ وسایل نقلیه در این ایستگاه برای هر اتوبوس حدود ۲ ساعت و برای هر تاکسی برقی حدود ۴۰ دقیقه خواهد بود که نشان از سرعت و کارایی بالای این ایستگاه دارد.
شهردار منطقه ۱۲ تصریح کرد: احداث این جایگاه در راستای سیاستهای کلان شهرداری تهران برای توسعه زیرساختهای حملونقل پاک و کاهش آلودگی هوا اجرایی شده است. با راهاندازی آن، زمینه برای استفاده گسترده از خودروهای برقی در ناوگان حملونقل عمومی منطقه ۱۲ فراهم میشود و بدون شک شاهد کاهش قابل توجهی در آلودگی هوا و بهبود کیفیت زندگی شهروندان خواهیم بود.
وی خاطرنشان کرد: پایانه قورخانه به عنوان یکی از مهمترین و پرترددترین پایانههای اتوبوسرانی تهران، روزانه میزبان هزاران مسافر است. احداث این جایگاه شارژ در چنین مکان استراتژیکی، گامی بلند و مؤثر در مسیر توسعه حملونقل پاک و حرکت به سوی کلانشهری با هوای سالمتر به شمار میرود.