به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر موسوی در ابتدا با تاکید بر اینکه روابط بین دو کشور ایران و روسیه در حوزه‌های مختلف در مسیر رشد و توسعه خوبی قرار دارد؛ گفت: با توجه به تحریم‌های شدید غرب علیه دو کشور ایران و روسیه ظرفیت‌های بسیار زیادی به ویژه در حوزه اقتصادی برای ارتقا سطح همکاری وجود دارد که می‌توان با تشکیل و توسعه کمیته‌های مشترک روز به روز موضوعات را در زمینه‌های مختلف تقویت کرد.

سرلشکر موسوی با اشاره به مواضع بسیار خوب و محکم روسیه در سازمان ملل و آژانس بین المللی انرژی اتمی در خصوص حمله رژیم صهیونیستی به کشور ایران در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه؛ افزود: جمهوری اسلامی ایران به دنیا ثابت کرد که هیچ وقت آغازگر جنگ نبوده و راه دیپلماسی و مذاکره را بهترین روش برای حل مشکلات می داند اما دشمن خبیث و جنایتکار از مذاکره به عنوان پوششی برای فریب استفاده کرد و ضمن خیانت به مسیر دیپلماسی، جنگ تحمیلی را علیه ایران آغاز که نیروهای مسلح با اقتدار و صلابت جواب محکم و دندان شکنی را به آمریکا و رژیم صهیونیستی دادند.

سرگی تسیویلف ‌نیز ضمن ابراز تاسف ضایعه از دست دادن فرماندهان و دانشمندان ایرانی در حمله ناجوانمردانه اسرائیل؛ گفت: کاملاً با پیشنهاد شما در خصوص تقویت و توسعه کمیسیون‌های مربوطه برای ارتقاء سطح همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف با توجه به شرایط دو کشور موافقم و باید دو کشور ایران و روسیه همکاری‌های اقتصادی و دفاعی خود را به بالاترین سطح برساند