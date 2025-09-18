به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مدیر عامل کارخانه رب اسدآباد با بیان اینکه در اسدآباد گوجه فرنگی خام فروشی نمی‌شود، افزود: از سال ۱۳۹۴ فعالیت کارخانه رب اسدآباد آغاز شده است و در حال حاضر روزانه ۳۰۰ تن گوجه فرنگی از کشاورزان خریداری می‌شود.

احمد زنگانه تأکید کرد: :در این کارخانه روزانه ۵۰ تن رب تولید می‌شود و پیش بینی می‌کنیم امسال ۵ هزار تن تولید رب داشته باشیم.

مدیرعامل کارخانه رب اسدآباد تصریح کرد: اشتغال مستقیم ما امسال به ۷۰ نفر رسیده است و در صورتی که با حمایت دولت بتوانیم بخش بسته بندی قوطی را راه اندازی کنیم می‌توانیم اشتغال را به ۱۰۰ نفر برسانیم.

او گفت: در حال حاضر به دلیل عدم فعالیت بخش بسته بندی قوطی مجبوریم به شکل بشکه‌های ۲۵۰ کیلویی رب تولید شده را به کارخانه رب صحنه منتقل کنیم.