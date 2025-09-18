سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، آخرین مهلت ثبت‌نام شرکت‌های دانش‌بنیان برای حضور در نمایشگاه آب و انرژی دبی WETEX ۲۰۲۵ را امروز، ۲۷ شهریور اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با حمایت سازمان توسعه همکاری‌های علمی و فناورانه بین‌المللی، نمایشگاه آب و انرژی دبی WETEX ۲۰۲۵ از هفتم تا یازدهم مهرماه ۱۴۰۴ (۳۰ سپتامبر تا ۲ اکتبر ۲۰۲۵) در شهر دبی امارات برگزار می‌شود.

این نمایشگاه، یکی از بزرگ‌ترین نمایشگاه‌های حوزه صنایع آب، انرژی و محیط زیست در منطقه خاورمیانه است که هر ساله در شهر دبی برگزار می‌شود.

این رویداد، شامل بخش‌های مختلفی از جمله انرژی، آب، فناوری‌های نوین و تجهیزات حفاظت از محیط‌زیست است. مشارکت‌کنندگان در این نمایشگاه شامل شرکت‌های بزرگ تولیدکننده‌ تجهیزات آب و انرژی، شرکت‌های فناورانه، متخصصان حوزه محیط‌زیست و همچنین سایر علاقه‌مندان به صنعت‌های آب و انرژی هستند.

در این نمایشگاه، شرکت‌ها فرصت دارند تا جدیدترین فناوریهای خود را به نمایش بگذارند، به معرفی محصولات جدید خود بپردازند و ارتباط با مشتریان جدید و قدیمی خود را برقرار کنند و شناخت بیشتر با فناوریهای جدید و نوآوری‌های صنعتی، تبادل تجربیات و توسعه همکاری‌های تجاری به دست آورند.

در نمایشگاه وتکس دبی (WETEX)در سال ۲۰۲۴، بیش از ۳۸ هزار بازدیدکننده حرفه‌ای از سراسر جهان حضور داشتند و بیش از ۲۶۰۰ غرفه‌دار محصولات و خدمات متنوع خود را به نمایش گذاشتند.

حمایت سازمان توسعه همکاری‌ها از شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی شامل تامین کلیه هزینه‌های حضور به ازای هر شرکت، یک نفر به مدت ۴ شب و ۵ روز ۱۲۰۰ دلار شامل بلیط پرواز، اقامت در هتل، ترانسفر فرودگاهی، بیمه سفر و ویزا خواهد بود.

بازدید از نمایشگاه و حضور در جلسات B۲B و B۲G هم از دیگر مزایای شرکت در این نمایشگاه اعلام شده است.

علاقه‌مندان می‌توانند تا پایان امروز، ۲۷ شهریور برای ثبت‌نام به نشانیhttps://tesc.ir/service/۷۳/۱ مراجعه کنند و یا با شماره تلفن ۹۱۰۷۳۷۳۷ ۰۲۱ داخلی ۲۰۲ و ۲۰۶ و یا ۰۹۱۲۲۱۱۷۶۲۴ تماس بگیرند.