



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز فارس، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی فارس از پرداخت ۹۵ درصد مطالبات کشاورزان استان خبر داد و گفت : مابقی مطالبات تا پایان شهریور پرداخت می‌شود.

به گفته جمالی امسال استان فارس با تولید بیش از ۵۸۸ هزار تن گندم رتبه چهارم تولید این محصول استراتژیک را در کشور به خود اختصاص داد. غلامرضا نوری وزیر جهاد کشاورزی هم امروز در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: قیمت گندم تا یک دو هفته آینده مشخص می‌شود.