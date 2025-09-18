پخش زنده
امروز: -
تیم ملی والیبال تونس در آخرین مسابقه خود از دور گروهی رقابتهای قهرمانی جهان برابر مصر به برتری رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در روز پایانی مرحله گروهی رقابتهای والیبال قهرمانی جهان ۲۰۲۵ که به میزبانی فیلیپین در حال برگزاری است، امروز پنج شنبه ۱۷ شهریور تیمهای تونس و مصر برابر هم به میدان رفتند..
در پایان این دیدار تونس سه بر صفر پیروز شد و به مرحله یکهشتم نهایی مسابقات صعود کرد.
ست اول: ۲۵ بر ۱۹ تونس
ست دوم: ۲۵ بر ۱۸ تونس
ست سوم: ۲۵ بر ۲۲ تونس
تونس و مصر همگروههای ایران در رقابتهای قهرمانی جهان هستند. با این نتیجه تونس راهی مرحله حذفی شد و شاگردان پیاتزا در ایران هم برای صعود امروز باید فیلیپین را شکست بدهند.