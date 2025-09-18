به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، تیم سفیران فرهنگی فوتبال همدان بعد از تغییرات انجام شده در هیئت فوتبال، فعالیت خود را رسماً در شرایطی آغاز خواهد کرد که «فرشید گل‌محمدی» سرپرستی آن را عهده‌دار خواهد بود.

این تیم که متشکل از اهالی رسانه و هنر، تعدادی از فوتبالیست‌های شهر همدان، اعضای هیئت فوتبال و کارمندان برخی نهاد‌ها خواهد بود، با هدف خیریه از جمله برگزاری بازی‌های خیرخواهانه به نفع بیماران سرطانی و پروانه‌ای و نیز نقویت مسائل فرهنگی به واسطه فوتبالِ پرمخاطب فعالیت خود را آغاز می‌کند.

یکی دیگر از اهداف تشکیل این تیم به همدانِ متمدن و ثبت جهانی این دیار برمی‌گردد، جایی که اعضای این تیم در راستای معرفی همدان و ظرفیت‌های آن به‌واسطه مستطیل‌سبز تلاش خواهند کرد.

نخستین بازی تیم سفیران فرهنگی فوتبال همدان امروز از ساعت ۱۶ و در استادیوم شهدای قدس برابر تیم «همدانی‌های مقیم تهران» انجام می شود..