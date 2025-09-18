به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، با تولد هر نوزاد، امیدی تازه در دل‌ها جوانه می‌زند؛ سریال «رویای ریحانه» محصول تازه خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ با روایت داستان‌هایی واقعی از زیبایی‌های فرزندآوری، از شنبه ۲۹ شهریور هر شب حوالی ساعت ۲۱:۱۵ از شبکه دو سیما پخش می‌شود.

این مجموعه ۲۶ قسمتی که محصولی تازه از خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ است، با همکاری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به تهیه‌کنندگی احمد نوجوان تولید شده و تصویری از زیبایی‌های فرزندآوری در خانواده ایرانی ارائه می‌دهد.

«رویای ریحانه» در دو فصل ساخته شده است؛ فصل نخست به کارگردانی میثم حسن‌زاده و فصل دوم به کارگردانی مسعود دهنوی؛ که هر دو از کارگردانان خانه تولیدات جوان مرکز سیمرغ هستند.

داستان این مجموعه در یک زایشگاه وقفی در آستانه تعطیلی می‌گذرد؛ جایی که پرسنل آن با تلاش و همدلی می‌کوشند با افزایش تولد نوزادان، این مرکز را از تعطیلی برهانند.

روایت سریال بر اساس سوژه‌های واقعی از خانواده‌های اصیل ایرانی نگاشته شده و کوشیده است برکات تولد و فرزندآوری را به‌تصویر بکشد.

در این مجموعه، جمعی از بازیگران شناخته‌شده همچون مریم کاویانی، رابعه اسکویی، نیلوفر شهیدی، صحرا اسداللهی، رضا توکلی و مه‌لقا می‌نوش‌زاد در کنار گروهی از هنرمندان جوان و نیز چهره‌های مهمان، چون سیاوش چراغی‌پور، علی اوسیوند و حشمت آرمیده نقش‌آفرینی می‌کنند.

«رویای ریحانه» ادامه مسیری است که شبکه دو در پرداختن به موضوعات بنیادین خانواده، ازدواج و فرزندآوری دنبال می‌کند و پس از مستند نمایشی «جانان»، گامی دیگر در ترویج فرهنگ فرزندآوری به شمار می‌آید.

برنامه «طهرانشاط»

برنامه زنده و شاد «طهرانشاط» جمعه ۲۸ شهریور، ساعت ۱۰:۳۰ از قاب شبکه تهران تقدیم نگاه پر مهر مخاطبان می‌شود.

این برنامه به تهیه کنندگی میلاد حق پرست، با موضوع آلزایمر، به روی آنتن می‌رود.

معصومه صالحی (موسس انجمن آلزایمر ایران)، علیرضا حسینی (مددکار) و اکرم آقاجانیان (کوهنورد)، مهمانان این برنامه خواهند بود.

برنامه شاد و تماشایی طهرانشاط با اجرای دو مجری نام آشنا و محبوب سید مرتضی حسینی و حمید ترابیان به مدت ۹۰ دقیقه مهمان خانه مخاطبان می‌شود.

این برنامه در هر قسمت میزبان مهمانان صاحب نام در حوزه فرهنگ، هنر، ورزش خواهد بود و در هر قسمت مخاطبان شاهد بخش گفت‌و‌گو خودمانی با مهمان، بخش نمایشی با حضور خشایار راد و مرضیه صدرایی و... خواهند بود.

برنامه «طهرانشاط» تولید گروه خانواده و کودک شبکه تهران هر هفته جمعه‌ها از قاب شبکه پایتخت (تهران) تماشایی می‌شود.