لباسهای ابریشمی روستای سینی، میراثی زنده در عروسیهای کلات
لباسهای ابریشمی روستای سینی کلات ، میراث فرهنگی زنده در عروسیهای این شهرستان محسوب میشود.
دهیار روستای سینی در گفتوگویی اختصاصی به معرفی لباسهای سنتی ابریشمی این روستا پرداخت و گفت:روستای سینی از گذشتههای دور مهد بافت پارچههای ابریشمی بوده است. امروز هم حدود ۸۰ درصد زنان روستا، حتی آنهایی که به مشهد مهاجرت کردهاند، همچنان به این هنر مشغولاند و آن را نسل به نسل به دختران خود منتقل میکنند.
وی افزود: در گذشته رنگرزی نخهای ابریشم در خود روستا انجام میشد، اما امروز بیشتر از رنگهای آماده استفاده میشود. با این وجود، اصالت و زیبایی نقشها همچنان حفظ شده و طرحهای بزرگ با رنگهای شاد، بهویژه قرمز، جلوهای خاص به این لباسها بخشیده است.
عزیزی با اشاره به تزئینات ویژه این لباسها خاطرنشان کرد: بر روی این لباسها، جلیقهای پوشیده میشود که هر دو طرف آن پر از سکههای قدیمی و نقره است. این سکهها در گذشته نشانه ثروت زنان بود و هرچه تعدادشان بیشتر بود، جایگاه اجتماعی خانواده نیز بالاتر دیده میشد.
دهیار سینی در پایان تأکید کرد: امروز هم لباسهای ابریشمی در مراسم سنتی و بهویژه عروسیهای کلات جایگاه مهمی دارند و حتی خانوادههایی که از شهر به روستا میآیند، علاقهمندند در این جشنها با همین لباسها حضور پیدا کنند. این نشان میدهد که لباس ابریشمی سینی تنها یک پوشش نیست؛ بلکه هویت و فرهنگی ماندگار است که با زندگی مردم عجین شده است.