به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صفر حسین زاده گفت: کارگروه تخصصی رفع تداخلات شهرستان بوکان به منظور بررسی و رفع موانع موجود، با حضور اعضا در مدیریت امور اراضی استان برگزار شد.

وی افزود: در این جلسه که با حضور رئیس اداره حدنگاری و کاداستر، نمایندگان ادارات عضو کارگروه و اعضای کمیسیون رفع تداخلات استان تشکیل شد، دو پلاک ثبتی واقع در روستاهای علی آباد و ملالر مورد بررسی دقیق و کارشناسی قرار گرفت.‌