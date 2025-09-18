پخش زنده
امروز: -
مدیر امور اراضی آذربایجان غربی از بررسی پنج درخواست دریافتی از پنجره واحد مدیریت زمین به منظور حمایت از سرمایهگذاران در استان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛صفر حسین زاده گفت: نشست تخصصی با موضوع رسیدگی به درخواستهای واگذاری اراضی واصله از سامانه پنجره واحد مدیریت زمین با حضور متقاضیان و مسئولان ذیربط در مدیریت امور اراضی استان برگزار شد.
وی افزود: این جلسه که با هدف حمایت از سرمایهگذاری و تسهیل فرآیندهای اداری تشکیل شد، به بررسی پروندههای مرتبط با حضور متقاضیان پرداخت.
مدیر امور اراضی استان با حضور در این جلسه، بر اهمیت رسیدگی سریع و شفاف به درخواستها و حمایت همهجانبه از سرمایهگذاران تأکید کردند.