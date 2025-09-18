پخش زنده
سیزدهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاههای اجرایی در دو حوزه سمنان و شاهرود برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، در این آزمون ۲ هزار و ۸۴ متقاضی استخدام در دستگاه های اجرایی از استان سمنان شرکت کردند که بیش از هزار و ۷۰۰ نفر از آنها مرد و بقیه خانم بودند.
علی منصفیراد رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان با بیان اینکه بیشترین داوطلبان این آزمون مربوط به دانشگاههای علوم پزشکی استان سمنان هستند گفت : سهمیه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سمنان ۱۹۶ نفر و دانشگاه علوم پزشکی شاهرود ۴۶ نفر برای جذب است.
وی با اشاره به زمان اعلام نتایج اولیه آزمون افزود: نتایج حداکثر تا یک ماه آینده منتشر میشود و اطلاعیههای مربوط به سایر مراحل استخدامی از طریق پایگاه اطلاعرسانی دستگاههای اجرایی مربوطه اعلام خواهد شد.