همزمان با روز ملی شعر و ادب فارسی و سالروز درگذشت استاد محمدحسین بهجت تبریزی (شهریار)، مستند «اولدوز سایاراق» (هنگامه شمردن ستارهها) از شبکه دو سیما روی آنتن میرود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این مستند، به تهیهکنندگی مصطفی رزاق کریمی و کارگردانی قربانعلی طاهرفر، روایتگر زندگی و اندیشه استاد شهریار است؛ شاعری که در گونههای متنوعی از غزل، قصیده، رباعی، مثنوی و نیمایی، آثار ماندگاری خلق کرده و با سرودن شاهکارهایی، چون «علیای همای رحمت» و «حیدربابایه سلام»، جایگاهی ویژه در حافظه فرهنگی ایران و جهان یافته است.
ویژگی متمایز «اولدوز سایاراق» بهرهگیری از آرشیوی کامل از گفتوگوهای استاد شهریار و چند گفتار تصویری اختصاصی از خود اوست؛ تلاشی برای آنکه این بار «شهریار» از زبان «شهریار» روایت شود.
این شاعر نامدار که از حافظ و نیما نیز الهام گرفته بود، در سال ۱۳۶۷ درگذشت و در مقبرهالشعرای تبریز آرام گرفت. به پاس بزرگداشت او، ۲۷ شهریور در تقویم رسمی کشور به نام روز ملی شعر و ادب فارسی ثبت شده است.
مستند «اولدوز سایاراق» جمعه ۲۸ شهریور حوالی ساعت ۱۶:۱۵ از شبکه دو سیما پخش خواهد شد.