کربلایی کریم کریمی پدر گرانقدر شهید والامقام محمود کریمی دار فانی را وداع گفت و به فرزند شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سومین روز درگذشت این پدر شهید گرانقدر، جمعه، ۲۸ شهریورماه ۱۴۰۴ از ساعت ۱۵ الی ۱۶:۳۰ در شهرک قمیک بزرگ، مسجد چهارده معصوم (ع) برگزار می‌گردد.

در پی درگذشت پدر شهید کریمی، سمیه اسمعیلی مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین این ضایعه غم‌بار را تسلیت گفت و از درگاه خداوند متعال برای ایشان، رحمت واسعه الهی و همجواری با فرزند شهیدش و برای بازماندگانش صبر و اجر مسئلت کرد.

شهید محمود کریمی، هفتم تیر ۱۳۵۴، در روستای قمیک‌بزرگ از توابع شهر تاکستان به دنیا آمد، پدرش کریم و مادرش صغرا نام داشت و تا پایان دوره راهنمایی درس خواند.

این شهید گرانقدر به عنوان سرباز نیروی انتظامی خدمت می‌کرد و سرانجام بیست و چهارم اردیبهشت ۱۳۷۵، در صالح‌آباد تربت‌جام بر اثر اصابت سهوی گلوله به شکم، شهید شد. مزار او در گلزار شهدای زادگاهش واقع است.