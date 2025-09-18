به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس سازمان جهاد دانشگاهی استان گفت: سیزدهمین آزمون استخدامی فراگیر دستگاه‌های اجرایی و همچنین آزمون استخدامی وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور در شهرکرد برگزار شد.

سیروس رضایی گفت: آزمون استخدامی در سه حوزه شهرکرد، بروجن و لردگان با ظرفیت ۴هزار و۴۶۹ نفر برگزار شد.

وی افزود: از این تعداد ۲هزار و ۳۵۲ نفر مرد و ۲هزار و ۱۱۷ نفر خانم هستند.

رضایی گفت: این آزمون برای نیرو‌های مورد نیاز دستگاه‌های اجرایی و وزارت بهداشت همزمان با سراسر کشور توسط مرکز آزمون جهاد دانشگاهی برگزار می‌شود و نتایج این آزمون یک ماه آینده از طریق سایت جهاد دانشگاهی اعلام خواهد شد.