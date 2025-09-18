پخش زنده
مسئول دفتر ایثارگران در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در نشست شورای فرهنگ عمومی استان گفت:باید برای حمایت از ایثارگران فرهنگ سازی شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه شهرکرد هم با تقدیر از اقدامات خیران برای توسعه طرحهای فرهنگی گفت برنامهریزی برای ترویج فرهنگ نماز در جامعه باید اولویت باشد.
استاندار چهارمحال و بختیاری هم در این نشست از مدیران دستگاههای اجرایی فرهنگی خواست از وزارتخانههای مربوطه اعتبار مورد نیاز برای پیشرفت طرحهای ادارات را پیگیر باشند.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان نیزتوسعه تمام بخشهای اقتصادی و صنعتی استان را وابسته به توسعه فرهنگی دانست و گفت در جذب اعتبارات فرهنگی دستگاهها نباید کوتاهی شود.
فرمانده سپاه قمر بنی هاشم استان در این نشست مهمترین برنامههای هفته دفاع مقدس امسال را تشریح کرد.