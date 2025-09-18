معاون قوه قضاییه گفت: مشکلات حوزه ترخیص خودرو‌های انبار شده دربم پیگیری خواهد شد تا این محصولات سریع‌تر ترخیص شود و به دست مصرف کنندگان برسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کرمان، ابراهیم شاهرخیان در بازدید از صنایع خودروسازی شهرستان بم گفت: به اذعان مدیران اقتصادی منطقه بسیاری از مشکلات و تنگناهای تولید کنندگان در استان کرمان با حمایت دستگاه قضایی برطرف شده و این اقدامات رضایت بخش بوده است.

معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضاییه افزود:دستگاه قضایی با همفکری، رایزنی، استفاده از ظرفیت‌های موجود و پیگیری‌های استانی و کشوری؛ در حدتوان برای حل مشکلات حوزه تولید اقدام می کند.

رییس کل دادگستری استان کرمان هم گفت: پارسال ۱۸ واحد تولیدی تعطیل شده احیاء و حدود ۲ هزار و ۶۰۰ اشتغال جدید نیز در استان کرمان ایجاد شده است.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی افزود:در سفر معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی قوه قضائیه به استان کرمان، بازدید از مجموعه خودروسازی شهرستان بم در دستور قرار گرفت تا با استفاده از دیدگاههای کارشناسی مرکز و استان برای رفع مشکلات موجود اقدام شود.

وی درباره ۶۲ بازدید رییس کل دادگستری و دیگر مقامات قضایی استان از واحدهای تولیدی افزود: پارسال ۲۹۱ درخواست از واحدهای تولیدی دریافت و در دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی استان ثبت شده و مشکلات این واحدها در دستور کار جلسات قرار گرفت و در نهایت منجر به حل مشکلات این واحدها شد.