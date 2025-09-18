پخش زنده
امروز: -
کارشناس باغبانی جهاد کشاورزی سردشت گفت: برداشت انگور سیاه از تاکستانهای این شهرستان آغاز شده و پیشبینی میشود امسال بیش از ۷۰ هزار تن انگور برداشت شود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛حسن محمدیانی افزود: شرایط اقلیمی و جغرافیایی مناسب، سردشت را به قطب تولید انگور سیاه آذربایجانغربی و حتی کشور تبدیل کرده است.
محمدیانی هم چنین افزود: انگور مهمترین محصول کشاورزی سردشت به شمار میرود که سالانه برای ۱۵ هزار نفر اشتغال ایجاد میکند.
به گفته محمدیانی، ده هزار هکتار تاکستان در سردشت وجود دارد که ۶ هزار و ۵۰۰ هکتار آن بارور است. برداشت انگور سیاه هر سال از نیمه دوم شهریور آغاز و تا اواخر مهر ادامه دارد.
انگور سیاه سردشت که با نام محلی «رهشه» شناخته میشود، به صورت کاملاً ارگانیک و بدون استفاده از کود و سم تولید میشود. این محصول دارای ۸ رقم مختلف است که مهمترین آنها شامل «طایفی»، «سهرقوله»، «مام برایم» و «انگوت» است.
محمدیانی تأکید کرد: توسعه صنایع فرآوری انگور میتواند زمینه افزایش اشتغال و رونق اقتصادی بیشتر منطقه را فراهم کند.