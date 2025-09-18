به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،وی افزود در سال جاری تا کنون تنها 80 میلیمتر بارندگی داشتیم که تنها 20 درصد این بارش در بالا دست سد ها بوده است . وی با اشاره به گذر از پیک تابستانه در آب شرب گفت: امیدواریم در زمستان روان آب های خوبی داشته باشیم تا سد ها تا حد مناسبی آب گیری شوند . وی حجم کلی سد های استان را 580 میلیون متر مکعب دانست . افزود تنها 19 درصد از ظرفیت آنها معادل 120 میلیون متر مکعب پرشدگی دارند و 20 درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته ایم / ایشان حجم فعلی آب سد بافت را نیز 6ونیم میلیون متر مکعب از حجم کلی 40 میلیونی اعلام وکرد و گفت در صورت رسیدن حجم آب در پاییز و زمستان به 10 میلیون متر مکعب ، برای سال آینده مشکل آبی در بافت و رابر نخواهیم داشت . علیدادی سلیمانی در خصوص سد رابر گفت : ظرفیت این سد10 میلیون متر مکعب است که برای مصرف شهر رابر مناسب است و تجهیزات تصفیه خانه ی آن نیز تامین و شرکت مجری موظف به راه اندازی تا پایان سال گردیده است