علیدادی سلیمانی مدیر کل آب منطقه ای استان در بازدید از سد بافت گفت :متوسط بارش کرمان 50درصد کل کشور است
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،وی افزود در سال جاری تا کنون تنها 80 میلیمتر بارندگی داشتیم که تنها 20 درصد این بارش در بالا دست سد ها بوده است . وی با اشاره به گذر از پیک تابستانه در آب شرب گفت: امیدواریم در زمستان روان آب های خوبی داشته باشیم تا سد ها تا حد مناسبی آب گیری شوند . وی حجم کلی سد های استان را 580 میلیون متر مکعب دانست . افزود تنها 19 درصد از ظرفیت آنها معادل 120 میلیون متر مکعب پرشدگی دارند و 20 درصد کاهش نسبت به سال گذشته داشته ایم / ایشان حجم فعلی آب سد بافت را نیز 6ونیم میلیون متر مکعب از حجم کلی 40 میلیونی اعلام وکرد و گفت در صورت رسیدن حجم آب در پاییز و زمستان به 10 میلیون متر مکعب ، برای سال آینده مشکل آبی در بافت و رابر نخواهیم داشت . علیدادی سلیمانی در خصوص سد رابر گفت : ظرفیت این سد10 میلیون متر مکعب است که برای مصرف شهر رابر مناسب است و تجهیزات تصفیه خانه ی آن نیز تامین و شرکت مجری موظف به راه اندازی تا پایان سال گردیده است