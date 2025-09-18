دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشه‌های سردار شهید غلامعلی رشید، به منظور جمع‌آوری، ساماندهی و انتشار اندیشه‌های بلند این سردار سرافراز اسلام آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشه‌های سردار شهید غلامعلی رشید»، به منظور جمع‌آوری، ساماندهی و انتشار اندیشه‌های بلند این سردار سرافراز اسلام و انجام اقدامات منسجم، ساختارمند و دقیق در این خصوص تشکیل و فعالیت آن آغاز شد.

خانواده سردار سپهبد شهید غلامعلی رشید با صدور اطلاعیه‌ای، ضمن اعلام خبر تشکیل «دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشه‌های شهید سردار غلامعلی رشید»، از همه کسانی که دل در گرو خدمت به آن شهید عزیز دارند، تقاضا کردند که در بیان مطالب، مصاحبه‌ها و نوشته‌ها و انتشار موضوعاتی مرتبط با ایشان در فضای مجازی با دفتر تنظیم و نشر هماهنگ شده و از طریق این دفتر نظرات، خاطرات و دلنوشته‌های خود را منتشر نمایند.

در این اطلاعیه آمده است: مجاهد خستگی ناپذیر روز‌های سخت مبارزه با طاغوت، فرمانده دلاور سال‌های جنگ تحمیلی و نخبه اطلاعاتی و سرباز و یاور ولایت و امین مقام معظم رهبری (حفظه الله) سردار غلامعلی رشید (رضوان الله علیه) در حملات وحشیانه و ددمنشانه رژیم صهیونیستی به فیض شهادت نائل آمد و به همراه فرزند شهیدش حجت الاسلام امین عباس رشید از میان ما رفت و به یاران شهیدش پیوست و بی‌تردید وظیفه همه ما بازماندگان منتظر، ادای دین در شناساندن شخصیت این شهید گرانقدر است.

این اطلاعیه حاکی است: در طول مدت کوتاه چند ماهه پس از شهادت سردار رشید از سوی برخی یاران و همسنگران و علاقمندان به ایشان و هم از طرف برخی رسانه‌ها مطالب و اظهاراتی بیان و طرح شد که اگرچه همه آنها از روی صدق و صفا و با هدف بزرگداشت این فرمانده شهید گفته و نوشته شد، اما در مواردی مطالب طبقه بندی شده، نادرست و یا تقطیع شده از این شهید نقل و یا به ایشان نسبت داده شده است که با مقصود مصاحبه کنندگان و رسانه‌ها در تجلیل از این شهید عزیز منافات داشت.

خانواده شهید رشید در این اطلاعیه تاکید کردند: «دفتر تنظیم و نشر آثار و اندیشه‌های سردار شهید غلامعلی رشید» به منظور جمع‌آوری، ساماندهی و انتشار اندیشه‌های بلند سردار شهیدمان و انجام اقدامات منسجم، ساختارمند و دقیق زیر نظر، هدایت و مدیریت عالیه اعضای خانواده و تعدادی از سرداران همسنگر و امین ایشان به عنوان هیات امنا فعالیت خود را آغاز کرده که امید است با مشارکت و همکاری سایر یاران و دوستان و همکاران و همسنگران شهید امکان تنظیم و انتشار اندیشه‌های این بزرگمرد نستوه و فرزانه دوران به بهترین شکل ممکن فراهم شود.

خانواده شهید رشید در این اطلاعیه از همه آنانی که دل در گرو خدمت به این شهید عزیز بسته‌اند، تقاضا کرده‌اند که در بیان مطالب، مصاحبه‌ها و نوشته‌ها و انتشار موضوعاتی مرتبط با ایشان در فضای مجازی با دفتر تنظیم و نشر هماهنگ و از طریق این دفتر نظرات، خاطرات و دلنوشته‌های خود را منتشر نمایند تا از خدشه در مطالب مطرح شده که باعث بیان احتمالی موضوعات نادرست و یا دارای طبقه بندی و غیر ضرور می‌شود، جلوگیری شود.