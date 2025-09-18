به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان ،جعفر کرامتی گفت: برای اجرای این طرح از توان نظارتی همه دستگاه‌های اجرایی اسفاده شده و برخورد قاطع و سریع با متخلفانِ این بخش، در دستور کار قرار دارد.

کرامتی افزود: کنترل قیمت و کیفیت اجناس، برخورد با گرانفروشی، جلوگیری از فروش کالای تقلبی و قاچاق و مقابله با فروش اجباری برخی از اقلام لوازم التحریر، از محور‌های اصلی این طرح است.

او تاکید کرد: شهروندان گلستانی در صورت مشاهده هرگونه تخلف در بازار لوازم التحریر با شماره تلفن ۱۲۴ تماس گرفته و مورد را گزارش نمایند.