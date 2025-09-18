به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه مسابقات موی تای قهرمانی جوانان جهان صبا حشمتی نماینده کشورمان در بخش وای‌کرو رده سنی ۱۱–۱۰ سال، با کسب امتیاز ۸.۵۰ بر سکوی نخست ایستاد و نشان طلای این رقابت‌ها را بر گردن آویخت. در این بخش، نمایندگان مالزی و یونان به ترتیب عناوین دوم و سوم را از آن خود کردند.



این موفقیت، دومین نشان طلای ایران در بخش وای‌کرو به شمار می‌رود؛ پیش‌تر نیز رومینا دشتی در رده سنی ۱۷–۱۶ سال عنوان قهرمانی جهان را به دست آورده بود. هدایت تیم ملی ایران در این بخش بر عهده شاه‌صنم صدیقی است.

تاکنون تیم ملی موی‌تای جوانان ایران با کسب دو نشان طلا در وای‌کرو و یک نشان برنز در بخش مبارزه توسط محنا علیجان‌زاده، کارنامه‌ای موفق از خود به جای گذاشته است.

برنامه ملی‌پوشان کشورمان در روز پنجشنبه ۲۷ شهریور نیز ادامه خواهد داشت؛ ابوالفضل سلطانی در مرحله یک‌چهارم نهایی وزن ۹۰+ کیلوگرم به مصاف نماینده کشور میزبان می‌رود و زهرا خمرزاده در نیمه‌نهایی وزن ۴۰- کیلوگرم مقابل حریف ویتنامی مبارزه خواهد کرد.

رقابت‌های موی‌تای قهرمانی جوانان جهان با حضور بیش از ۱۲۰۰ ورزشکار از ۱۰۰ کشور جهان تا ۲۹ شهریورماه در ابوظبی امارات ادامه دارد.